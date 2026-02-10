ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ、大阪市此花区）は10日、3月31日に開業25周年を迎えるのに伴い登場する期間限定のグッズを発表した。【画像】ウッディー＆ウィニーが登場！25周年アニバーサリー・ドリンクカップUSJは3月4日から2027年3月30日まで、“Discover U!!!（ディスカバー・ユー）”をテーマに、特別な体験にあふれる1年届ける。25周年記念の盛大な“祭り”『NO LIMIT! パレード 〜Discover U!!! バージョン〜