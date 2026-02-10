10日の東京9R・ゆりかもめ賞（芝2400メートル）は、後方から早めに2番手まで進出した2番人気スカイスプレンダー（牡＝池江、父サートゥルナーリア）が、直線で堂々と抜け出して2勝目を飾った。騎乗した戸崎は「前に行こうと思っていたけどスタートが遅かった。ペースも遅かったので途中から動く感じになったけど、最後まで脚取りはしっかりしていた」と勝ちっぷりを評価。ダービーと同じ舞台での快勝劇で今後が楽しみになった