高市首相が掲げた「食料品の消費税率を2年間ゼロにする」とした政権公約について片山財務相は「真摯に実行を考えないといけない」と強調しました。高市首相は、9日食料品を2年間に限って消費税の対象にしないことについて、「国民会議で検討を進め、少なくとも夏前には中間とりまとめを行いたい」との考えを示しました。片山財務相：私達はお約束したことは真摯に実行を考えなきゃいけない。片山財務相は、財源については「特例公