俳優たちが、いまバラエティ番組の世界を席巻している。作品PRのための一時的な出演ではなく、番組の企画意図や物語性そのものを担う“レギュラーメンバー”として前面に立つケースが増えているのが特徴だ。【写真】俳優パク・ボゴム、収録中に流血その象徴的な例が、tvNのバラエティ番組『ボゴムマジカル』（原題）だ。俳優パク・ボゴムは、軍服務中に取得した理容師の資格を生かし、地方の町で理髪店を営む主人として登場する。