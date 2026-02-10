YGエンターテインメントの創設者で総括プロデューサーのヤン・ヒョンソクが、新人発掘の最前線に立つ。これまでBIGBANGやBLACKPINKなどを世に送り出してきた彼が、どのような次世代K-POPスターを見いだすのかに関心が集まっている。【写真】ヤン・ヒョンソクに“脅された”練習生とは？YGエンターテインメントは1月21日から2月28日にかけて、「2026 YG SPECIAL AUDITION : GO! DEBUT」を実施している。オーディションのサブタイト