食品や雑貨を展開する「DEAN & DELUCA（ディーン＆デルーカ）」は、2月17日午前11時から、公式オンラインストア限定で「オーガンジーバッグ」2種を発売する。価格はいずれも8,140円（税込）。数量限定のため、なくなり次第終了となる。今回の商品は、パリ1区にブティックを構えるブランド「Brigitte Tanaka（ブリジットタナカ）」とのコラボレーションによるものだ。【この記事のすべての画像(9点)を見る】DEAN & DELUCA