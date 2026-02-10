もうすぐバレンタイン！しかし「チョコの催促」と受け取られるような態度のせいで、女性から敬遠されてしまうことがあったとしたら不本意です。そこで今回は、「オトメスゴレン」の女性読者に聞いた「『ウザい』と感じるチョコを催促する発言」についてご紹介します。【１】「手作りじゃなくてもいいよ」など、耳を疑うほど尊大な発言「もらえる」と思い込んでいるだけならまだしも、「『無理に手作りしなくてもいいから』と言わ