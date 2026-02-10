阪神は１０日、１１日に行われる紅白戦のスタメンを発表した。ドラフト５位の能登が白組の先発投手に抜てきされ、日本ハムからトレード移籍した伏見も初の実戦の場となる。また、８日に行われた日本ハム戦で出場のなかった石井も、ベンチ入りメンバーに名を連ねた。紅組（先攻一塁ベンチ）１番・中堅高寺２番・三塁木浪３番・二塁谷端４番・左翼前川５番・ＤＨ浜田６番・捕手伏見７番・遊撃小幡８番・右翼小野寺