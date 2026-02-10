歌手の研ナオコ（７２）が１０日までに自身のインスタグラムを更新し、スキーをする姿を公開した。「へっぴり腰でわたしの冬季オリンピックミラノには行けない」とつづって、白と黒のスキーウエア姿でスキーする姿をアップ。３枚目の写真では尻もちをつく姿を公開した。この投稿には「なんでも挑戦あるのみですよね！」「骨折注意です」「無理しないでくださいね」「ナオコさんのチャレンジ精神！！とってもかっこいい」