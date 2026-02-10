セレッソ大阪の森島寛晃会長（53）とWEリーグの海堀あゆみ理事（39）らが10日、大阪市内のスポーツニッポン新聞社大阪本社を訪れてセレッソ大阪ヤンマーレディースの試合の告知やこれからの活動について意見をかわした。WEリーグは12月20日から中断し、14日から後半戦が始まる。C大阪ヤンマーは21日のホーム・ヨドコウ桜スタジアムで戦う新潟戦を「大阪府民招待デー」として先着3000人を無料招待することを発表。昨年5月17日の