昨年発表したアルバム「ＭＥＴＡＬＦＯＲＴＨ」が、メンバー全員日本人のグループとしては初めて全米総合アルバムチャート（Ｂｉｌｌｂｏａｒｄ２００）でトップ１０入りを果たした３人組のメタルダンスユニット。結成１５周年を記念したワールドツアーの一環だ。会場中央に設置されたステージに登場した３人。腕利きバンドの生演奏にのって息の合ったダンスを繰り広げ、ＳＵ―ＭＥＴＡＬ＝写真中央＝が凜（りん）とした歌