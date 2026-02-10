全国の道に特化したバラエティ番組『道との遭遇』では、道マニアがイチオシの道を紹介。今回は、北海道札幌市にある道を巡りながら、歴史を紐解きました。（この記事では道情報だけをまとめてご紹介します） 【写真を見る】碁盤の目を貫く“謎の斜めの道”はかつて重要な街道だった⁉ 北海道・札幌の道から歴史を紐解く【道との遭遇】 かつて街道だった！？碁盤の目を斜めに走る“ななめ通り” 明治2年から開拓が始まり、