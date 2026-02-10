10日、県は新潟空港と韓国の仁川空港を結ぶ「新潟ーソウル線」を、6月から毎日運航とすることを発表しました。毎日運航となるのは2014年12月以来、11年半ぶりとなります。県空港課によりますと現在、火・木・土曜の週3便の運航ダイヤですが、ことし6月1日からは月・水・金・日曜の運航ダイヤが追加となります（詳しい運行ダイヤは本記事末）。「新潟ーソウル線」は長らく週7運行が続いていまいたが、日韓の政治情勢の