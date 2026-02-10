ポケモンセンター公式Xアカウントは、新商品の情報を2月13日に公開すると発表した。 関連：【画像あり】公開されたマッスルポーズのカイリキー 公開された画像にはカイリキーのイラストが映っている。SNSではコラボ先の考察が飛び交う中、その絵柄から「ちいかわ」で知られるイラストレーターのナガノが描き下ろしたイラストではないかと話題になっている。 ナガノとポケモンは、過