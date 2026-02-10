私はカナミ。息子アユムが自分のお小遣いで買ったお菓子を夫キッペイが食い尽くしてしまったのを見て、私は激しい怒りと深い絶望を覚えました。問い詰めてもキッペイは、「食べ物の恨みは怖い！」とへらへら。子どもの涙の前でも悪びれない無神経な態度を見せました。「もうこの人は変わらない」と確信した私は、キッペイに対して「離婚」の二文字を突き付けました。長年の不満と呆れが積み重なっていたのはもちろんですが、なによ