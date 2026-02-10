「綺麗なつま先」「魔性の女!!」反響真っ白なタンクトップ姿で和室の隅で壁にもたれかかる安田成美(59)。結婚から32年...。最新ショットが話題になっている。どこか懐かしさを感じる趣ある和室で、肩膝を立てくつろいだ様子で自然体に座る安田の姿を披露したのはのスタッフのインスタグラム。「webLEON」(主婦と生活社)での撮影ショットを公開。安田の最新姿に「かっこいい成美さん。憲武さんの奥さん」「魔性の女!!美しい」