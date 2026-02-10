ラグビー7人制女子の国際大会「ナナイロカップ北九州」が3月20、21日、北九州市のミクニワールドスタジアム北九州で行われる。入場無料。九州を中心とするシニアカテゴリーの女子選手の技術向上と交流、ファン層拡大が目的で、5回目の今年は国内外12チームが激突する。昨年初優勝を果たした地元福岡の強豪、ナナイロプリズム福岡や、王座奪還を狙うながとブルーエンジェルス（山口）、日本代表を目指す若手選手で構成する強