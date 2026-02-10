アイアンショットにおいて、最終的に求められるのは“ボールを狙った位置で止める”という結果だ。ただ総距離が出るだけではグリーンに止まらず、打ち出し角が高いだけでも十分とは言えない。ボール初速、打ち出し角、スピン、そして落下角度……複数の要素が複雑に関わり合って、初めて理想的な弾道は成立する。【計測画面も公開】アイアン『キャリーの距離』ランキング 1?15位までを発表！一般的にアマチュアゴルファーの多くは