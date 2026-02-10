札幌・西警察署は2026年2月9日、札幌市東区に住む無職の夫婦（妻55歳・夫54歳）を窃盗の疑いで逮捕しました。2人は2025年11月25日午後4時30分ごろ、札幌市西区のホームセンターで、車用の消臭芳香剤2個（販売価格合計2194円）を盗んだ疑いが持たれています。警察によりますと、店から「過去の万引き犯が来店している」と警察に通報があり、店の従業員が防犯カメラを確認したところ、2人が商品を盗んでいたことが分かっ