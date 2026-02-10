堀琴音が自身のインスタグラムを更新。初めてのハワイで撮影した3枚の写真を投稿した。【写真】ハワイでも大活躍！ 姉のサングラスに親友のバッグが旅のお供1枚目はノースリーブのトップスに黒のパンツ姿で海を背景に腰掛けた写真、続いてサマードレス姿で遠くにダイアモンドヘッドを望む場所に立つ写真、緑とピンクの大きなボトルを抱えた写真の3枚だ。そして「姉からのサングラス 彩乃ちゃんからのバッグ ハワイ旅行で大活躍」と