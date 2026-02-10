イ・ボミ（韓国）が自身のインスタグラムを更新。夫で俳優のイ・ワンと米国西海岸を旅行中だが、今回はカリフォルニア州アナハイムにあるディズニーランド・リゾートで撮影した写真や動画を投稿した。【写真】ミニーマウスのカチューシャをつけて満面の笑みのイ・ボミ1枚目は幻想的にライトアップされた「眠れる森の美女の城」を背景に、黒のVネックにえんじ色のカーディガンを羽織ったボミの姿。2枚目はグーフィーのファンキャッ