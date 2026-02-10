壊滅的大敗となった中道改革連合。ベテラン議員や幹部が軒並み落選しました。野党第一党に何が起きていたのか、その背景を整理します。【写真を見る】落選した立憲民主党出身の幹部やベテラン議員の表情中道“壊滅的大敗 172から49議席へ中道改革連合に真冬の嵐のごとく吹き荒れた逆風。中道改革連合 野田佳彦 共同代表「これだけの大敗を喫した責任は、万死に値する大きな責任だと思っている」公示前の172から49へ