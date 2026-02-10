すかいらーくレストランツが運営するガストでは、12日よりグランドメニューをリニューアルし、新メニュー・新価格の展開を開始する。【写真】お得に満足感！ステーキも楽しめるグリルメニューランチ■希少赤身の「999円（税込1099円）ステーキ」が復活『赤身ビーフステーキ約100グラム』1099円一貫した自社サプライチェーンにより、値打ち価格での提供に至った。赤身の中でもやわらかく味の濃い希少部位を厳選し、程よい赤身を