テラダイン［TER］は、自動試験装置（Automated Test Equipment：ATE）と先進ロボティクスを中核とする、電子機器テスト・自動化分野のグローバルリーダーです。事業は大きく、半導体テスト（Semiconductor Test）、プロダクトテスト（Product Test）、ロボティクス（Robotics）の3本柱で構成されています。2025年度の売上構成は、半導体テストが79％、プロダクトテストが11％、ロボティクスが10％でした。 自