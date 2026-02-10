お笑いタレントの出川哲朗（61）が9日深夜放送のテレビ朝日「耳の穴かっぽじって聞け!」（月曜深夜1・58）に出演。芸歴40年で唯一断った仕事を明かした。これまで数々の過激な企画に挑戦し体を張ってきた出川だが「俺が唯一断った仕事は“サメ”」と明かした。「最終的にはチューするっていうネタだったんだけど、アフリカに行って、肉の塊を投げてサメに食わせて…。ボートの縁まで（サメをロープで）引っ張ってチューしろ