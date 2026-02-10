日本時間午後１０時半に１２月の米小売売上高が発表される。総合の大方の予想が前月比０．４％増、自動車を除いた大方の予想も同０．４％増となっており、前月比では、総合が２カ月続けて増加、自動車を除くと７カ月続けて増加するとみられている。１２月の米消費者信頼感指数は、５カ月ぶりに上昇していた。米消費者心理の悪化が一服するなか、１２月の米小売売上高が予想を上回るようであれば、ドルが買われる可能性がある。