対ドルで狭いレンジでのもみあい、対円では円高が優勢＝オセアニア為替概況 豪ドル/ドルは0.70台後半の狭いレンジでもみ合い。先週末からの資源国通貨高・ドル安の流れを受け、昨日NY市場で0.7099ドルまで上昇。大台を付けきれなかったこともあり、今日のオセアニア/東京市場はやや上値の重い展開となったが、0.7071ドルまでの下げにとどまっており、動きは限定的となっている。 豪ドル円は円買いの動きを受けて一気に下