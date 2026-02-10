大根のおいしい季節、食卓に並ぶ回数も増えていると思います。でも、味をしみこませるのに時間がかかり忙しい日には使いにくい食材…と思っている人も多いかもしれません。そこで今回は「冷凍大根」を使って、どこまで調理時間を短くできるのか検証してみました。 冷凍大根をおさらい 2021年頃からクックパッドでも検索が増えた冷凍大根。好みの厚さで輪切りやいちょう切りにして、保存袋に入れて冷凍するだけの簡単な工程です。