楽天の新外国人、カーソン・マッカスカー外野手（27）が10日、キャンプ地の沖縄・金武町で入団会見に臨み、「チームを手助けするためだったら何でもする。その勢いで自分に与えられた仕事を何でもこなす。本当にチームのためという思いが一番強いので、そこに向けて頑張りたい」と意気込んだ。右投げ右打ちで、2メートル3、113キロの大柄な体格を誇るマッカスカーは、昨季ツインズでメジャーデビューし、16試合に出場。マイナ