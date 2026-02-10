BTSの復帰後初舞台となる光化門広場コンサート（3月21日）に、警察特殊部隊が警護に当たる。メンバー全員が昨年までに韓国軍服務を終え、カムバックする舞台には、最大26万人が集まる可能性がある。韓国警察は、混乱とトラブル阻止、安全管理のため、特殊部隊の派遣を決めた。ソウル警察庁長は9日、定例記者懇談会で、光化門広場で開催されるBTS公演に関する質問を受け「ソウル警察庁の公共安全次長をタスクフォース（TF）チーム長