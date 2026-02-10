＜毎日映画コンクール贈呈式＞◇13日◇東京・めぐろパーシモンホール「国宝」（李相日監督）が、主演俳優賞の吉沢亮（32）はじめ、スタッフ部門併せて7冠に輝いた。吉沢は「栄誉ある賞を頂き、光栄でございます。たくさんの方が受賞し、現場ぶりにお会いでき、うれしかった。こんな素晴らしい皆さんとご一緒できた、素晴らしい現場だったと感じております」と感謝した。吉沢は、自身が助演男優賞を受賞した20年2月のブルーリボン賞