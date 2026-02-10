2月6日（金）の『しくじり先生俺みたいになるな!!』では、カズレーザーによる「ベルリンの壁崩壊の裏にあったしくじり授業」後編が放送された。ひとりの広報担当による“勘違い発言”で、約30年にわたり東西ドイツを分断してきたベルリンの壁は、なぜ崩壊へと向かったのか？ベルリンの壁崩壊に至る激動の数時間をカズレーザーが徹底解説した。◆“壁崩壊”の裏側で幹部は…冒頭、カズレーザーはまず登場人物を整理。指導者エゴ