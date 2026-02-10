ジョイフルは、「キッズ半額キャンペーン」を、2026年2月10日15時から20日15時まで開催しています。キッズメニュー5品が何度でも半額で楽しめる物価高の中、ジョイフルは子育て世帯を応援する企画「キッズ半額キャンペーン」を期間限定で実施しています。「ジョイフル公式アプリ」の会員限定で、キャンペーン期間中なら対象店舗で何度でも利用できる「キッズメニュー半額クーポン」を配布中。対象メニューは全部で5品です。新規で