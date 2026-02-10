アミファが後場にストップ高の水準でカイ気配となっている。同社は１０日午後２時、２６年９月期第１四半期（２５年１０～１２月）の単独決算を発表。営業利益は前年同期比２．５倍の３億５０００万円、最終利益は同３．９倍の２億３４００万円となった。第１四半期ながらともに通期の計画を上回る水準で着地し、好材料視された。 売上高は同１．４％減の２８億２５００万円となった。同社は雑貨の企画や卸販売を展開