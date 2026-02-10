立川ブラインド工業が後場にストップ高カイ気配となった。同社は１０日午後２時、２５年１２月期の連結決算発表にあわせ、新たな中期経営計画を公表した。このなかで株主還元に関し、配当方針でＤＯＥ（株主資本配当率）基準を設定し、ＤＯＥ４．０％を下限とし、年間１２０円以上の配当を実施する計画を示した。これを踏まえ、今期の年間配当予想は前期比５０円増配の１２０円としており、配当利回りの高さに着目した買いが入っ