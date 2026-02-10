午後３時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１３３８、値下がり銘柄数は２１９、変わらずは３４銘柄だった。業種別では３３業種中２９業種が上昇。値上がり上位に非鉄金属、その他金融、不動産、情報・通信など。値下がりで目立つのは空運、水産・農林、食料。 出所：MINKABU PRESS