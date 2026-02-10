住友重機械工業は急伸。この日午後２時ごろ、２６年１２月期連結業績予想について売上高を１兆９００億円（前期比２．２％増）、営業利益を６００億円（同１６．５％増）と発表した。前期から一転して増収増益となる見通し。配当予想は１４５円（前期１２５円）とした。これを好感した買いが入っている。 同時に発表した２５年１２月期決算は、売上高が１兆６６８億円（前の期比０．４％減）、営業利益が５１４億８２００万