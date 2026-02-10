架空の株式取引を持ちかけ、男性から6,000万円をだまし取った疑いで、男女2人が香川県警に逮捕されました。 詐欺の疑いで逮捕されたのは、ベトナム社会主義共和国籍で、東京都足立区の会社員の女（27）と埼玉県東松山市の専門学生の男（20）の2人です。警察によりますと2人は、名前のわからない人物らと共謀の上、架空の株式取引による投資名目で現金をだまし取ろうと考え、去年12月17日から今年1月7日までの間に名前のわからない