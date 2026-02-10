ゴールデンステイト・ウォリアーズ vs メンフィス・グリズリーズ日付：2026年2月10日（火）開催地：チェイス・センター（San Francisco）最終スコア：ゴールデンステイト・ウォリアーズ 114 - 113 メンフィス・グリズリーズ NBAのゴールデンステイト・ウォリアーズ対メンフィス・グリズリーズがチェイス・センター（San Francisco）で行われた。 第1クォ