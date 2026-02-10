スパルタのMF三戸舜介が自身の好調理由を明かした。現地２月７日に開催されたエールディビジ第22節で、スパルタはフォルトゥナ・シッタルトと敵地で対戦。２−２で引き分けた。直近３試合連続ゴール中の三戸はこの一戦に先発。すると１−２とリードされて迎えた90＋７分にCKのキッカーを務め、ファーサイドに正確なボールを供給。味方の劇的同点弾をアシストしてみせ、これで公式戦８試合連続の得点関与となった。そんな絶