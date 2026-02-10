ワイヤレスゲートは、Apple Watch充電パッド、モバイルバッテリー、AC充電器、USB-Cケーブルが一体化したPhilips製の最新モデル「DLP4350Q」を2月5日からヨドバシ・ドット・コムで発売している。価格は6580円。●スマホもApple Watchもこれ1台DLP4350Qは、日常から旅行まで幅広いシーンで活躍するオールインワン型のモバイルバッテリー。Apple Watch用ワイヤレス充電パッドを搭載し、スマートフォン（スマホ）やタブレット端末