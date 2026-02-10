フェイエノールトに所属する日本代表FW上田綺世の妻で、モデルの由布菜月さんが２月９日に自身のインスタグラムを更新。同日は２人の結婚４年目で「４th wedding anniversary」と報告し、上田との２ショットなど３枚の写真をアップロードした。由布さんは、「去年一緒にいるときに少し早めにお祝いした なかなか当日一緒に過ごせることないけど、いつも味方でいてくれてありがとうー！！５年目もよろしくねー！ （写真がなかっ