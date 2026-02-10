宮越ホールディングス [東証Ｐ] が2月10日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結最終損益は9.3億円の赤字(前年同期は3.4億円の黒字)に転落した。 併せて、通期の同損益を従来予想の1.7億円の黒字→10億円の赤字(前期は3.6億円の黒字)に下方修正し、一転して赤字見通しとなった。 会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結最終損益も従来予