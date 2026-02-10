旭ダイヤモンド工業 [東証Ｐ] が2月10日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比3.6％減の25.2億円に減ったが、通期計画の26億円に対する進捗率は97.3％に達し、5年平均の80.0％も上回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比84.1％減の0.7億円に大きく落ち込む計算になる。 直