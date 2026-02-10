アトラエ [東証Ｐ] が2月10日後場(15:00)に決算を発表。26年9月期第1四半期(10-12月)の経常利益(非連結)は前年同期比56.7％減の1.5億円に大きく落ち込み、通期計画の10.5億円に対する進捗率は15.0％にとどまり、5年平均の28.0％も下回った。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の21.1％→9.7％に急低下した。 株探ニュース