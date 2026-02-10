ＪＰホールディングス [東証Ｐ] が2月10日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比8.8％増の47.6億円に伸び、通期計画の60.7億円に対する進捗率は78.5％に達し、5年平均の68.9％も上回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比11.8％減の13億円に減る計算になる。 同時に