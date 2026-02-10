東亜ディーケーケー [東証Ｓ] が2月10日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比56.8％減の4.1億円に大きく落ち込んだ。 併せて、通期の同利益を従来予想の15.8億円→5.8億円(前期は14.7億円)に63.4％下方修正し、一転して60.7％減益見通しとなった。 会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従