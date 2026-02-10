タダノ [東証Ｐ] が2月10日後場(15:00)に決算を発表。25年12月期の連結経常利益は前の期比28.4％減の150億円になったが、26年12月期は前期比45.7％増の220億円に拡大する見通しとなった。3期連続増収になる。 同時に、前期の年間配当を36円→44円(前の期は23円)に増額し、今期は前期比10円減の34円に減配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比83.7％増の72.3億円に拡大し、