2026年2月10日、韓国メディア・TV朝鮮は、日本の衆院選で与党・自民党が歴史的勝利を収めたことを受け、李在明（イ・ジェミョン）韓国大統領が寄せた祝賀メッセージに対し、高市早苗首相が謝意を示したと伝えた。記事は、李大統領が9日、自身のX（旧ツイッター）に「衆議院選挙における勝利を心よりお祝い申し上げます」と投稿し、「近いうちに次回のシャトル外交を通じ、総理を韓国にお迎えできることを心より楽しみにしておりま