中国湖北省で建設している世界最大スパンの二層式斜張橋-つり橋複合構造橋梁、荊州李埠長江道路・鉄道併用大橋の南北主塔が2月9日、すべて完成し、橋梁建設が重要な進展を遂げました。大橋のメインスパンは1120メートルと世界最大で、主塔の工事過程において、超高精度制御、大容量コンクリートの温度管理によるひび割れ防止など、一連の世界レベルの施工課題に直面しました。大橋は全長約7．9キロメートル、高速鉄道、高速道路、